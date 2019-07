Maxi rissa in Porta Venezia: 20 persone si danno battaglia con cocci di bottiglia e pietre

E' di tre feriti il bilancio di una rissa scoppiata nel tardo pomeriggio di lunedì 8 luglio in piazza Oberdan, lato viale Vittorio Veneto. Secondo alcune testimonianze, la rissa avrebbe coinvolto una ventina di persone in due distinti gruppi, uno di sudamericani e uno di africani.

La lite sarebbe però scoppiata inizialmente tra due sudamericani. Ed è proseguita con una "battaglia" a colpi di cocci di bottiglie e anche di pietre. Quando la polizia è arrivata non ha trovato molte persone, ma le testimonianze indicano che i partecipanti fossero circa una ventina.

Tre feriti (e denunciati)

I tre feriti sono stati denunciati per rissa aggravata. Si tratta di due somali di 34 e 20 anni e di un peruviano di 23 anni. Il più grave è il peruviano: presentava ferite da coccio di bottiglia all'avambraccio e al fianco sinistro. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice giallo al Niguarda. I due somali sono stati invece portati in codice verde al Policlinico.