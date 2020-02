"Stasera mi butto": ecco l'installazione su una finestra di Corso Buenos Aires a Milano

"Stasera mi butto": corpo nero, sfondo verde. È la scritta che nella serata di martedì 18 febbraio è comparsa al terzo piano di una palazzina tra Corso Buenos Aires e Via Spallanzani a Milano. Una pubblicità? No, una installazione site-specific creata dall’artista Shitimlovinit per la Settimana della moda.

L'installazione è stata concepita "come parte di un racconto che ha come filo conduttore la città e i suoi stati d’animo, i limiti umani, i disagi mentali da cui si tenta di uscire", si legge in un comunicato stampa dell'artista. "L’installazione luminosa gioca con l’ambivalenza del linguaggio pubblicitario e del linguaggio artistico che sempre più sfocia in una contaminazione intermediale di generi. La semplicità, l’impatto visivo e la scelta del colore richiamano infatti il mondo del marketing, della moda e del design, espressione di una società liquida".

"Quello che emerge nell’installazione è l’immagine di una paranoia quotidiana che assume i toni ironici e grotteschi, sottolineati sia da un colore pop, il verde fluo, che dal messaggio stesso", prosegue il comunicato dell'artista.

"L’appropriazione dello spazio reale della finestra — conclude il comunicato dell'artista — implica una totale immersione nella vita cittadina e ha come diretta conseguenza l’inclusione degli spettatori. Ognuno di noi si può identificare nel messaggio, così come ci si identifica in un luogo della città".

"Stasera mi butto vuole essere un messaggio curioso, provocatorio e ambiguo — ha spiegato afferma l’artista —. L’opera invita ad un’auto-anamnesi, una riflessione intima e personale sui propri limiti, emozioni e possibilità".