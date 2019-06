Folle cammina devastando le auto in sosta a Milano: arrestato

Il suo passatempo pomeridiano? Distruggere le auto in sosta.

Per fortuna, però, è stato stoppato subito dalle forze dell'ordine. Secondo quanto riportato dalla questura, nei guai è finito un ragazzo italiano di 21 anni che, senza giustificazione apparente, forse per noia o in preda all'alcol, l'altro giorno camminava e danneggiava le macchine. Otto sono state rovinate. I fatti sono avvenuti in via Stoppani, poi in via Malpighi e in via Pascoli.

Avvertita da passanti e residenti, sul posto è giunta una volante di polizia che l'ha bloccato. Il 21enne è andato in escandescenze e ha sfondato anche i finestrini dell'auto degli agenti.

E' stato arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza. In tasca, inoltre, gli è stata trovata una dose di hashish, pertanto è stato segnalato come assuntore, senza l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.