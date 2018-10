Milano, pusher fermato mentre va in bicicletta: addosso aveva 240 grammi di cocaina

Un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' stato ritrovato con 240 grammi di cocaina.

L'arresto è degli agenti del Commissariato Lambrate: è avvenuto nei pressi dell’area boschiva di via Rombon. I poliziotti, avuta notizia del traffico di stupefacenti in zona Lambrate/Rombon, hanno costantemente monitorato l’area, e hanno individuato lunedì scorso un soggetto in bicicletta in possesso di due sacchetti risultati, a seguito di perquisizione personale, contenere circa 240 grammi di cocaina pura, 4mila euro in contanti e materiale da confezionamento.

La droga veniva confezionata e venduta sul posto al momento. Il cittadino marocchino, irregolare, è stato arrestato, la droga e i soldi sequestrati ed il provvedimento convalidato il 16 ottobre dopo un processo con rito per direttissima.