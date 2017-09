Rapina due farmacie e spende tutto in droga e alcol: preso

Ha rapinato due farmacie nello stesso quartiere nel giro di due giorni, domenica 24 e lunedì 25 settembre. Ma la polizia lo ha individuato a partire dai filmati di video sorveglianza della seconda farmacia. E lo ha arrestato.

Lunedì l'uomo - R.D., 41enne di Milano - è entrato nella farmacia Lloyds di via Porpora e, armato di un oggetto a punta, ha minacciato la dipendente appropriandosi di 800 euro dalla cassa. Poi è fuggito. Gli agenti del Commissariato Lambrate, intervenuti sul posto, hanno esaminato i filmati e hanno riconosciuto il 41enne, che ha alcuni precedenti di polizia.

Così lo hanno cercato presso casa sua e nelle zone limitrofe, ma senza successo. Si sono allora riappostati la mattina di martedì 26 e, questa volta, lo hanno sorpreso. Era piuttosto agitato e ha ammesso di essere il responsabile del colpo, aggiungendo di avere già speso il ricavato della rapina in alcol e droghe.

E non è tutto: come si diceva, l'uomo sarebbe responsabile anche della rapina alla farmacia di via Casoretto 1, poco distante, commessa domenica. Il 41enne è stato fermato.