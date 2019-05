Rapina in farmacia, terrorizza i dipendenti e si fa consegnare tutti i soldi: indaga la polizia

È entrato in azione con le mani in tasca facendo credere ai farmacisti che aveva un arma il rapinatore che nel pomeriggio di sabato 18 maggio ha rapinato la farmacia di Via Rimembranze a Milano (zona Lambrate).

Tutto è accaduto intorno alle 18.20 quando un uomo — descritto dalla vittima alla polizia come un ragazzo italiano sui trent'anni — ha minacciato i farmacisti e si è fatto consegnare tutto quello che c'era nel registratore di cassa e poi è scappato facendo perdere le proprie tracce. I farmacisti non sono riusciti a quantificare il bottino sottratto, ma secondo quanto denunciato a via Fatebenefratelli si tratterebbe di una cifra esigua.