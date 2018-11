Milano, rapina in via Luosi: uomo scippato dell'orologio di 15mila euro mentre parcheggia

Uno di loro si è avvicinato all'auto in modo che la vittima non lo vedesse. Poi, gli ha strappato l'orologio dal polso, è salito a bordo del motorino del complice e insieme sono fuggiti via.

Rapina giovedì sera in via Luosi, zona Piola a Milano, dove un uomo è stato derubato del suo Iwc dal valore di 15mila euro. Il colpo è avvenuto mentre il ragazzo stava parcheggiando: in quel momento il malvivente si è accostato all'auto e gli ha scippato il gioiello.

I due rapinatori sono poi fuggiti a bordo di un motorino, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il giorno prima, durante la notte, la stessa sorte era toccata ad altri due ragazzi: i due, che erano fermi in auto in via Saffi, erano stati aggrediti da una coppia di ladri ed erano stati rapinati di un Rolex da 25mila euro e un Audemars Piguet da 35mila.