Milano, armati con i cocci di una bottiglia assaltano e rapinano un uomo: arrestati

Armati con i cocci di una bottiglia minacciano un uomo e lo rapinano dello zaino. La loro fuga, però, dura solo poche centinaia di metri perché nel giro di pochi minuti vengono identificati e bloccati dalla polizia.

La rapina, la fuga e l'arresto

Carriera brevissima per due rapinatori a Milano. I due - un afgano con un permesso di soggiorno per protezione internazionale e un pachistano irregolare ma con un decreto di espulsione sulle spalle - sono stati arrestati nella notte di venerdì in viale Lombardia, zona Casoretto. Avevano appena aggredito un uomo in piazza Durante.

Proprio lui, dopo aver subito le minacce e aver consegnato lo zaino, ha avvertito la polizia che sul posto è intervenuta con le volanti dei Commissariati di Città Studi e Lambrate. Lo zainetto era stato svuotato e abbandonato lungo la fuga. Per i due arrestati si sono aperte le porte di San Vittore: sono accusati di rapina in concorso.