Invita la donna di un altro a ballare, 81enne picchiato da un anziano alla Balera dell'Ortica

Prima gli insulti, poi gli spintoni e infine una vera e propria zuffa sulla pista da ballo. È successo nella notte tra domenica e lunedì 5 giugno alla Balera dell'Ortica in via Lunigiana a Milano; protagonisti del fatto due anziani ottantenni.

Il motivo? Probabilmente un eccesso di gelosia. Secondo quanto ricostruito dalla Questura pare che un uomo di 81 anni sia stato colpito al volto da un altro anziano perché aveva chiesto alla sua compagna di ballare con lui. Uno sganassone che ha fatto ricorrere l'anziano alle cure del pronto soccorso: è stato visitato dai medici dell'ospedale di Città Studi in codice verde per una lieve contusione.

L'ottantunenne ha presentato una denuncia, ma dell'aggressore non c'è nessuna traccia: l'anziano e la sua compagna sono andati via dal locale intorno all'una, poco prima che arrivasse la volante. A quell'ora la Balera dell'Ortica aveva già chiuso i battenti, ma il ballerino ha atteso i poliziotti per formalizzare l'accaduto.