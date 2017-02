Accampamento rom a Lambrate sotto la Tangenziale: già 50 in pochi giorni

Si ingrandisce l'insediamento di rom sotto la Tangenziale Est nella zona di via Rubattino. Si contano ora decine di tende e la presenza fissa di una cinquantina di persone. La documentazione - anche fotografica - fornita dal comitato Lambrate Informa lascia poco spazio ai dubbi. Le condizioni igieniche sono ovviamente molto precarie e nello spazio vivono anche diversi bambini.

La destra va subito all'attacco. Silvia Sardone, consigliera comunale di Forza Italia, commenta «l'evidente disinteresse dell'amministrazione» e definisce «indegno» il «degrado che si sta creando sotto la tangenziale». Gianluca Boari, consigliere di Municipio 3 per la Lega Nord, sostiene che «a poche decine di metri, nelle abitazioni del quartiere Rubattino, da mesi si è intensificato il problema dei furti in appartamento» e chiede dove siano «i vigili di quartiere promessi» da Carmela Rozza, assessore alla sicurezza. «Come mai - conclude Boari - in due settimane non è stato fatto nulla per impedire la costruzione del mini campo rom?».

E il comitato Lambrate Informa non è da meno. Roberta Borsa, responsabile della pagina Facebook, argomenta che «malgrado le segnalazioni, le denunce, gli esposti, le illustrissime competenze, o per scelta politica, o per incompetenza o per motivi a noi incomprensibili, non intervengono a sanare la situazione e ci hanno portato ad essere diventati uno dei quartieri con maggior degrado e insicurezza di Milano. Riteniamo che chi tollera una condizione d'irregolarità si mette nella posizione di esserne causa».