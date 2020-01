Milano, possibile presenza di amianto nei giardini condivisi di via San Faustino

Emergenza amianto in un parco pubblico di Milano, in zona Ortica. Sotto accusa i "giardini e orti condivisi" di via San Faustino 23, nati da uno spazio verde inutilizzato di proprietà dell'Università Statale, dato in comodato d'uso al Comune e poi al Municipio 3, che a sua volta ne ha affidato la gestione ad alcune realtà no-profit milanesi.

A lanciare l'allarme è Marco Cagnolati, capogruppo di Forza Italia nel Municipio, dopo alcune segnalazioni raccolte da residenti nella zona. «L'area - afferma - pare si trovi ricoperta da rifiuti di diverse tipologie. I frequentatori del parco segnalano la presenza di lastre presumibilmente di amianto, fusti contenenti sostanze non meglio identificate, resti di lavorazioni industriali, materiali chimici e altro».

Il consigliere ha chiesto alla presidente del Municipio, Caterina Antola, lumi sulla destinazione del materiale fotografato dai cittadini durante il mese di gennaio.