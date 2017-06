Milano, blitz di Forza Nuova nella notte: imbrattato il muro del circolo Pd dell'Ortica | Ft

Blitz di Forza Nuova a Milano. Nella notte tra giovedì e venerdì 16 giugno il movimento di estrama destra ha affisso uno striscione sul muro esterno del circolo Pd dell'Ortica in via San Faustino: "Italiani si nasce, non si diventa". Un messaggio per protestare contro l'approvazione dello Ius soli, una legge che secondo il movimento "contribuirà a dotare della cittadinanza italiana migliaia di potenziali terroristi islamici". E ancora: "Faremo tutto il possibile per contrastare il disegno di chi, come il Partito Democratico, vuole trasformare l'identità italiana in un semplice bollino su un pezzo di carta".

La risposta del Partito Democratico è arrivata a stretto giro: "I signori che pochi giorni fa festeggiavano con una torta decorata con svastica e scritta Sieg Heil, stanotte, nascosti nel buio da dove provengono, hanno imbrattato i muri di una scuola, di fianco al Circolo Pd-Anpi dell'Ortica, con slogan razzisti — commenta con una nota il segretario metropolitano Dem, Pietro Bussolati — . Molto grave che un quartiere caro alla Resistenza venga profanato dai nostalgici di Hitler. A questi fascisti dico che non vorrei fossero italiani e che non sono degni di esserlo".

Lo slogan si può interpretare anche in maniera totalmente opposta, a favore dello Ius Soli. Tradotto? "Basta nascere in Italia per essere Italiani". Se ne è accorto anche l'assessore alla cultura Filippo Del Corno che sul suo profilo Facebook ha ironizzato: "I fascisti imbrattano le scuole. Non è una novità, purtroppo. Ma è una novità il fatto che siano d'accordo con #iussoli. Italiani infatti lo si è dalla nascita: dalla nascita in Italia!".