Entra in casa e la mette a soqquadro per rubare, arrestato

Tentato furto in un appartamento nel quartiere Ortica in piena notte, domenica 11 giugno, a Milano. La chiamata al 112 (numero unico di emergenza) è arrivata alle tre e dieci da parte di una donna, proprietaria dell'appartamento in questione ma che vive in quello di sotto, in un palazzo di via Martorelli.

La donna ha spiegato di avere sentito rumori molto forti e anomali provenire dal piano superiore. In breve è arrivata una volante della polizia: gli agenti hanno notato un uomo che si calava da una finestra, scendeva nel cortile e poi si dava alla fuga a bordo di un'auto. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato e fermato dai poliziotto, che addosso gli hanno trovato vari oggetti per lo scasso.

Lui è stato arrestato. Si tratta di un albanese di 31 anni, risponde di tentato furto in appartamento. I poliziotti si sono poi recati nuovamente in via Martorelli per esaminare la casa: era a soqquadro e una tapparella risultava forzata. Per il momento non è stato possibile capire se mancano oggetti.