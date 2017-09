Ancora la "carovana" di rom in via Cima e dintorni

Ancora "carovana" di rom in via Cima e via Casasco, tra Rubattino e l'Ortica. Lo denuncia la pagina Facebook "Lambrate Informa", secondo cui si tratta di «una intera comunità di sinti siciliani». Il serpentone di roulottes e caravan, a dire della pagina, renderebbe «impraticabili» le due arterie.

La presenza dei sinti comporterebbe - si legge ancora - «immondizia, panni stesi, tavolini da pic nic, griglie, bombole del gas e scarichi abusivi». La "carovana" si ripete nel tempo, nonostante per diverse volte il Comune di Milano sia intervenuto per allontanare i rom. La pagina "Lambrate Informa" sta anche monitorando l'effettiva frequenza alle scuole da parte dei minorenni presenti, e segnala che questo non starebbe avvenendo.

E Marco Cagnolati, capogruppo di Forza Italia nel Municipio 3, ha inviato una richiesta di sgombero e di sequestro dei mezzi alla polizia locale, all'assessore Carmela Rozza e alla presidente del Municipio Caterina Antola.