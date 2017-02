Sgomberato il "fortino" occupato del quartiere Ortica, quattro indagati

Sgomberato uno stabile nel quartiere Ortica occupato da stranieri. E' successo nella giornata di lunedì 6 febbraio ad opera della polizia (commissariato Lambrate e prevenzione crimine) e della polizia locale (annonaria) in via San Faustino, nello stabile ex De Nora.

Al primo piano sono stati trovati due algerini con precedenti di polizia che dormivano in stanze bloccate dall'interno con alcuni termosifoni. Al secondo piano un altro algerino con precedenti e diversi giacigli e stufette di fortuna. Al terzo piano, in una stanza adibita a dormitorio, un marocchino con precedenti per droga e con quindici grammi di hashish.

Tutti e quattro sono stati indagati per occupazione abusiva aggravata e reati contro l'immigrazione; il marocchino anche per spaccio di droga.