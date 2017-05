Rom sotto il cavalcavia della Tangenziale Est: sgomberi della polizia

Sgomberati due siti dismessi in via Rubattino e in via Caduti di Marcinelle, occupati da cittadini romeni, nella mattinata del 12 maggio.

Lo sgombero è stato disposto dal questore Marcello Cardona ed eseguito dagli agenti del Commissariato Lambrate, con l'ausilio del reparto mobile e della polizia locale. In seguito al controllo straordinario sono stati identificati sette romeni in via Marcinelle e dodici in via Rubattino, la maggior parte di loro con precedenti di polizia.

Nell'area erano state montate tende di fortuna e venivano accesi fuochi per il riscaldamento.