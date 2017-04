Sgomberata occupazione abusiva di rom in area dismessa: tre rimpatriati

Sgomberata un'area dismessa in via Rubattino, che era stata occupata da quattordici persone (tutte denunciate). L'insediamento si era consolidato nell'area di via Rubattino 56, in prossimità del cavalcavia della Tangenziale Est, da parte di un gruppo di romeni.

Il controllo è stato predisposto nella giornata del 26 aprile ad opera del commissariato lambrate, della mobile, della polizia locale e degli assistenti sociali. Con gli ulteriori accertamenti in questura, l'ufficio immigrazione ha eseguito il rimpatrio immediato in Romania per tre dei denunciati, per la pericolosità legata a motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Gli altri 11 denunciati sono stati invece raggiunti da un provvedimento di allontanamento, con l'invito a lasciare l'Italia entro trenta giorni.