Milano, davanti alla polizia getta a terra la droga di "Breaking bad" e scappa: preso

Aveva in tasca poco meno di 2mila euro di "Cristal Meth", la droga di Breaking Bad. E quando ha visto gli agenti della Polfer ha cercato di disfarsene gettandola a terra, ma per lui sono scattate le manette. È successo nella stazione di Lambrate nel pomeriggio di giovedì 5 settembre, nei guai un italiano di 39 anni. La notizia è stata resa nota dalla Questura con un comunicato.

Tutto è avvenuto nella sala d'aspetto della stazione, quando il 39enne, che si trovava insieme a una donna di 35 anni, si è reso conto dei poliziotti ha tentato di scappare verso l'uscita gettando a terra due buste di cellophane. Non sono andati molto lontano: sono stati bloccati e la sostanza è stata recuperata.

Nei due involucri sono stati trovati 7.5 grammi di metanfetamina e 6 di hashish. Addosso, invece, aveva banconote per 260 euro. La 35enne, invece, aveva con sé una carta prepagata sulla quale "erano stati versati da una terza persona 200 euro, 180 dei quali prelevati e consegnati all’arrestato", precisano gli agenti della Questura con una nota. Secondo i poliziotti la 35enne sarebbe complice del 39enne in quanto "intermediaria tra gli acquirenti e lo spacciatore", hanno precisato i detective. Per lei è scattata una denuncia in stato di libertà.