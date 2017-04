Trovato con la droga in casa: arrestato spacciatore a Milano

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Vimercate martedì pomeriggio hanno arrestato, a Milano, in via Lambrate, uno spacciatore senegalese di 34 anni.

Nella sua abitazione il pusher, disoccupato e con precedenti alle spalle, nascondeva 72 grammi di marijuana già suddivisa in dosi pronte per essere cedute e 11 grammi di hashish insieme a 185 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio.

Allo spacciatore i militari brianzoli sono arrivati al termine di una mirata attività info-investigativa che si è svolta anche tramite servizi di osservazione e pedinamenti. Gli inquirenti non escludono che l'uomo possa avere contatti anche con spacciatori dell'area del Vimercatese.