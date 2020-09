Via Ampére, la "riqualificazione" elimina quindici alberi

Circa quindici alberi abbattuti in via Ampére, zona Città Studi, senza alcuna comunicazione preventiva ai residenti. E' succeesso nei giorni scorsi, e ora il timore è che l'abbattimento vada avanti. La motivazione sembra essere un progetto di "riqualificazone" della via, che è stata precedentemente cantierizzata.

"Ogni occasione di lavori nella nostra città sembrerebbe una buona scusa per tagliare ed eliminare alberi, anche di importanti dimensioni, per rimpiazzarli, nella più fortunata delle ipotesi, con alberelli che impiegheranno anni per raggiungere le dimensioni di alcune piante che sono state tagliate", afferma Marco Cagnolati, consigliere forzista del Municipio 3.

I quindici alberi, tra l'altro, sono stati tagliati senza eliminare né le radici né i tronchi, rendendo quindi apparentemente impossibile una nuova piantumazione. E ora il pensiero va agli altri alberi della via: con il proseguimento della riqualificazione, verranno abbattuti anche loro?