Degrado e microcriminalità a Lambrate: in un solo giorno multe a negozi, droga e un arresto

Negozi alimentari sanzionati, multe per possesso di droga e un arresto per furto. Tutto nel corso di un solo giorno, anzi di una sola serata. È questo infatti il bilancio di un controllo della polizia di Stato supportata dalla locale, effettuato martedì 18 agosto.



Nel corso del servizio, in piazza Bottini, piazza Gobetti, piazza Vigili del Fuoco e Piazza Durante, sono state controllate 23 persone, delle quali 14 sono risultate avere precedenti di polizia in banca dati e un cittadino libico è stato sanzionato amministrativamente per il possesso di una dose di marijuana.



Durante l'attività dei poliziotti, inoltre, due negozi di alimentari, uno in piazza Durante e uno in via Viotti, sono stati sanzionati dalla sezione annonaria per un totale di 3950 euro. Infine, verso le 4 di notte, durante i controlli effettuati dalla volante, gli agenti hanno arrestato in flagranza un 41enne brasiliano che, con un seghetto, stava rubando una bicicletta legata ad un palo con una catena.



