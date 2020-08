Donna precipita dal ballatoio in casa a Milano, forse aggredita: è grave

Episodio dai risvolti poco chiari, giovedì sera, in centro a Milano, in via Lecco.

Una donna di 30 anni dell'Est Europa è stata soccorsa dopo essere precipitata dal ballatoio del proprio appartamento al primo piano. Stabilizzata dal 118, ha riportato diversi traumi e fratture: non è in pericolo di vita, ma ha una prognosi di 60 giorni. Il fatto è avvenuto intorno alle 20, da una prima ricostruzione.

La 30enne ha detto agli agenti della polizia di Stato di essere caduta da sola a causa di un malore dopo aver inalato lo spray al peperoncino spruzzato da ignoti. Ma la sua versione è al vaglio e poco credibile, secondo gli investigatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'ipotesi, supportata da diversi elementi raccolti, è che la donna si prostituisca nell'abitazione e che sia stata aggredita da qualcuno, forse proprio un cliente. In ogni caso, finora, la 30enne è rimasta ferma sulla propria posizione. Sul posto è stata inviata la Scientifica per i rilievi. Sono state raccolte le immagini delle telecamere della zona.