Incendio in centro a Milano, fiamme devastano appartamento in via Broggi: due feriti

Incendio in via Broggi a Milano (zona Porta Venezia) nella notte tra domenica e lunedì 14 settembre. Le fiamme son divampate in un appartamento di un palazzo poco prima di mezzanotte e mezza, come riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi; i pompieri hanno evacuato lo stabile e tratto in salvo un uomo di 30 anni e una donna di 44. La 44enne è stata trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli in codice giallo: è rimasta leggermente intossicata e ha riportato una ferita lacero-contusa al volto; il 30enne, invece, è stato accompagnato al Niguarda a causa di una ustione di primo grado alla mano e una leggera intossicazione da fumo. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiara l'esatta causa che ha fatto divampare l'incendio. Sul caso sono in corso accertamenti.

Tragedia a Quarto Oggiaro, uomo ucciso da un incendio

Poco dopo, intorno alle 2 del mattino, si è sviluppato un incendio in via Cittadini a Milano. Le fiamme hanno avvolto e distrutto un appartamento al quinto piano della scala E del condominio Aler al civico 2. Un uomo la cui identità non è ancora nota è stato ucciso dalle fiamme.